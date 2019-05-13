У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиці Ольга Стогнушенко і Магдалена Мочіовські будуть займатися резонансною справою, пов’язаною з нечистою силою, яка вже безліч років один за одним забирає всіх чоловіків села на той світ. Яка темна сила полює на бідолашних людей?

За словами місцевих жителів, не проходить і 40 днів, як в селі помирає наступна людина. І всі померлі – саме чоловіки. За відчуттями ясновидців, сила, яка зводить чоловіків у могилу, – демонічна, і вбиває вона їх не просто так.

Над її тілом і душею знущалися. Та невже біль скривдженої жінки міг накликати вбивчу силу на усіх чоловіків навколо? Хто вона? Яка саме демониця вбиває всіх чоловіків у селі? І чи можливо зупинити смерті?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: невже жорстока демониця вбиває всіх чоловіків навколо? У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиці Ольга Стогнушенко і Магдалена Мочіовські будуть займатися резонансною справою, пов'язаною з нечистою силою, яка вже безліч років один за одним забирає всіх чоловіків села на той світ. Яка темна сила полює на бідолашних людей?