Роза Аль-Намрі на Starlight Talks: 22 роки за 5 хвилин

Відбулася друга розважально-освітня подія Starlight Talks. Нові спікери поділилися своєю історією успіху і змотивувати багатьох слухачів віддаватися улюбленій справі. Серед виступаючих була відома, успішна та яскрава Роза Аль-Намрі. Що розповіла ведуча ток-шоу «Як вийти заміж» і головна героїня реаліті «7Ярози» — читайте в матеріалі.

На другому Starlight Talks Роза Аль-Намрі виступила найпершою. Відкриваючи вечір, ведуча вирішила продемонструвати фокус. Чи був це жест для привернення уваги або добре продумана імпровізація — невідомо. Однак задумане точно вдалося. Слухачі поринули в життя успішної телеведучої.

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Головною ідеєю виступу була історія 22-х років, викладена у п’ятихвилинному виступі.

«Привіт, я Роза Аль-Намрі — українська телеведуча. Чи можливо здійснити мрію? Я вважаю, що так», — почала дівчина.

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Щоб надихнути кожного присутнього в залі, Роза розповіла свою історію успіху, яку прожила точно не «за рецептом», адже стверджує, що як такого рецепту не існує.

Дивіться повний виступ Рози Аль-Намрі у матеріалі. Як викласти 22 роки у п’ятихвилинний виступ і пройти шлях від реаліті до справжнього успіху — знає телеведуча і екс-учасниця романтичного реаліті «Холостяк».



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