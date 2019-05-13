В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» старання учасників оцінювала головна порадниця і господиня країни Надія Матвєєва. Ведуча вже брала участь у зйомках «МастерШеф», але оцінювала професійних кухарів вперше. Надія Матвєєва розповіла про свої емоції в ролі експерта на «МастерШеф. Професіонали». Читайте ексклюзивне інтерв’ю в матеріалі.

Надіє, що вам найбільше сподобалося в участі на «МастерШеф. Професіонали»?

Я не вперше на «МастерШеф» і цього разу мені теж все дуже сподобалося. Там панує атмосфера енергії, творчої конкуренції і майстерності. На цій кухні все не просто так і підпорядковане головному змісту: не тільки смачно готувати, а й максимально себе проявити. Я в захваті від цього!

Яка команда вам сподобалася найбільше і чому?

Звичайно, обидві команди добре впоралися зі своїм завданням і поділилися цікавими порадами. Але у форматі лайфхаків кращою для мене стала команда синіх. Учасники вже на другій хвилині свого блогу розповідали четвертий лайфхак. Поради були дійсно прості, зрозумілі, і кожна господиня зможе їх застосувати у себе на кухні.

Які емоції ви як експерт відчували під час зйомок?

Під час участі в проекті «МастерШеф. Професіонали» мені дуже сподобалося те, що свої знання, вміння та навички я можу застосувати і зрозуміти, наскільки вони актуальні. Також я змогла навчитися чомусь новому, відчути ту енергію, яка посилюється в процесі конкурсу. На цьому проекті усі проходять конкурси не просто так, а заради того, щоб якомога яскравіше себе проявляти з кожним конкурсом і врешті-решт перемогти. Те, що я була не тільки свідком, а й учасником всього процесу, мене саму наповнило енергією, радістю. Я отримала від цього багато задоволення!

Чи були якісь труднощі під час зйомок «МастерШеф. Професіонали»?

Мені дуже хотілося підтримати всіх учасників, тому що я бачила, як вони усі старалися. Важко було переживати емоції жалю, розчарування, співчуття, особливо коли потрібно було вибирати команду кращих. Але в цьому і полягає умова конкурсів і шоу в цілому: адже хтось стає лідером, а хтось сходить з дистанції. Для мене це емоції щирого жалю. Я розумію, як учасники намагаються і хочуть перемогти, зробити якомога більше цікавого і важливого для себе.

Що ви відчували, оцінюючи лайфхаки, а не розповідаючи про них?

Мені подобалося під час оцінювання лайфхаків те, що більшість із них я вже знала. Нового я побачила мало. Це означає, що досвід ведення і участі у «Все буде добре» і «Все буде смачно» разом з нашими експертами — це дійсно безцінний досвід, який наповнює і знаннями, і практичними вміннями. Тому цікавість, інтерес і можливість оцінити те, як в руках інших людей працює певний лайфхак, були для мене надзвичайним задоволенням в ході процесу.

Якими трьома словами ви можете описати свою участь як експерта на «МастерШеф. Професіонали»? Чому?

Мої три слова, якими я можу описати свої емоції, — це інтерес, емпатія і задоволення. Загалом я була дуже рада взяти участь у «МастерШеф. Професіонали» і бажаю перемоги найкращому кулінарові-професіоналу.

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