Любовний гороскоп на травень 2019 року розповість вам, як краще поводитися у стосунках. Астрологи сайту STB.UA зібрали найактуальнішу інформацію для кожного знака зодіаку. Що чекає вас у сфері кохання цього місяця, дізнайтеся в матеріалі.

Любовний гороскоп на травень – Овен

Овнам варто проявляти більше романтики, тому що ваша друга половинка почала сумніватися в щирості ваших почуттів. Іноді подарований без приводу букетик квітів може творити чудеса, радимо спробувати вам піднести таке коханій жінці. А для коханого чоловіка, наприклад, зробити масаж або спекти його улюблений торт, просто так, тому що захотілося порадувати. Тим паче, що вихідні в травні дозволяють провести їх у колі сім’ї.

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Любовний гороскоп на травень – Телець

Тельцям в цей час потрібно визначитися. Ви наче й хочете бути разом з цією людиною, але якась нотка сумнівів є. Можливо, вам потрібно зараз побути наодинці і подумати над цим питанням. І хоча партнер може не зрозуміти цього бажання, але тоді задумайтеся: ваша людина повелася би так? Загалом, подумати є над чим у травні, удачі вам.

Любовний гороскоп на травень – Близнюки

А ось вам, Близнюки, можна насолоджуватися тим, як вас всі люблять. У травні ви будете отримувати досить багато уваги від протилежної статі. Можливо, ви навіть потрапите в любовний трикутник, із якого виберетеся тільки наприкінці місяця. Ну як виберетеся, вирішите для себе, хто все-таки миліший вашому серцю. Вам можна тільки позаздрити, а ваша впевненість злетить до небес.

Любовний гороскоп на травень – Рак

У Раків на любовному фронті без змін. Якщо у вас ще немає коханої людини, то навряд чи в цьому місяці ви її зустрінете, доведеться чекати літа і сподіватися на стріли Амура там. А якщо ви в стосунках, то в них практично нічого не зміниться. Добре це для вас чи погано – вирішувати тільки вам, але факти говорять самі за себе.

Любовний гороскоп на травень – Лев

Левам потрібно навчиться слухати і чути свого партнера. Якщо останнім часом у вас не ладиться, то це саме через те, що ви дуже зациклилися на тому, що правда може бути тільки на вашому боці і ніяк інакше. Подивіться на ситуацію ніби з боку, ви б хотіли, щоб до вас ставилися так, як ставитеся ви? Може, досить лаятися і влаштовувати істерики, постарайтеся просто почути, про що просить ваша кохана людина, і все відразу стане на свої місця.

Любовний гороскоп на травень – Діва

А у Дів тільки хороші новини. Травневі свята принесуть вам багато позитивних емоцій як раз через те, що ви проведете їх з коханою людиною. Якщо до цього вас розділяла відстань, то це прекрасний час, щоб отримати насолоду від товариства один одного. А якщо ви і так 24/7 разом, то як щодо змінити обстановку і відправитися в подорож? У будь-якому випадку, на любовному фронті вас чекають тільки хороші новини, так тримати!

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Любовний гороскоп на травень – Терези

У Терезів стрімкий розвиток подій в особистому житті. Здається, ви зустріли ту саму людину, з якою збираєтеся прожити все життя, чи не так? Чи, може, ви вже давно в шлюбі і зараз ви вкотре переконалися в правильності свого вибору. У будь-якому випадку насолоджуйтеся один одним! Хіба не для цього дана така ідеальна погода в травні, щоб провести час гуляючи і освідчуючись у коханні теплими вечорами?

Любовний гороскоп на травень – Скорпіон

Скорпіони в цьому місяці покажуть себе зовсім з іншого боку перед коханою людиною. Незважаючи на всю відстань, яку ви звикли тримати в повсякденному житті, у травні ви розпливетеся в коханні та освідченнях у почуттях. А все тому, що ваша половинка робить для вас все можливе. Оцініть це гідно, адже якщо втратите таку людину, потім будете кусати лікті.

Любовний гороскоп на травень – Стрілець

Стрільці будуть налаштовані якось войовничо в травні. Ви боїтеся підпустити до себе неправильну людину, тому ви є обережним і поводитеся навіть агресивно. Але варто переглянути таку поведінку, тому що ні до чого хорошого вона не приведе. Краще спробуйте розібратися в своїх страхах, які і викликають таку поведінку. Якщо зможете впоратися з ними, то і в особистому житті все почне налагоджуватися.

Любовний гороскоп на травень – Козеріг

Після всіх проблем в особистому житті Козерогів настане довгоочікуване затишшя. Ви зрозуміли для себе, чого хочете, і тепер сміливо висловлюєте свої думки. І до вас прислухаються! Тепер ваші стосунки це не гра в одні ворота, а взаєморозуміння і підтримка. Тільки не варто забувати: щоб зберегти це, потрібно старатися ще більше, ніж раніше. Адже все-таки ламати – не будувати.

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Любовний гороскоп на травень – Водолій

Водолії, ви ніби перебуваєте у вічному пошуку. Навіть коли на особистому все добре, ви знайдете, за що зачепитися і почати сумніватися у своєму партнері. Адже це так важливо – довіряти повністю і не дивитися постійно на всі боки, щоб довіряли і вам. Цінуйте те, що маєте, адже не встигнете кліпнути очима, як втратите і це.

Любовний гороскоп на травень – Риби

Як щодо того, щоб погодитися на те побачення, на яке вас так давно кличуть? Адже, Риби, самостійність це, звичайно, добре, але тепла і підтримки це не замінить. Придивіться до протилежної статі навколо і ви помітите, скільки людей хоче завоювати ваше серце. А якщо ваше серце давно зайняте, то влаштовуйте в травні побільше спільних вилазок на природу або в інші міста. Освіжити ваші почуття – ось що вам необхідно.

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