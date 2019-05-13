За допомогою гороскопу на тиждень з 13 по 19 травня 2019 року кожен зможе дізнатися, що зірки йому підготували. Наприклад, Стрільцям доведеться зустрітися зі своїми страхами віч-на-віч, а Дівам потрібно звернути увагу на здоров’я. Щоб невдачі обходили стороною і вас чекав тільки успіх, читайте гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Вже з понеділка Овнів чекає насичений тиждень. Готуйтеся, адже вам потрібно буде дуже швидко втілювати в життя все задумане. Не полінуйтеся, візьміть ситуацію в свої руки. Ви навіть не уявляєте, якими організаторськими здібностями володієте. Щоб проявити талант, зірки рекомендують вам стати більш наполегливим та не опускати руки.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Погодьтеся, минулий тиждень зовсім розслабив вас. Але тепер будьте уважніші до роботи, прислухайтеся до порад колег. Імпульсивність — та риса характеру, яка може зруйнувати стосунки з людьми. Постарайтеся стримувати емоції. Уважно стежте за своїми словами та вчинками. Вихідні проведіть з користю — близькі потребують вашої допомоги.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюки, не хвилюйтеся, — вітер змін у вашому житті обов’язково настане цього тижня. Зірки на вашому боці і готові допомогти подолати всі труднощі. Від вас залежить, яким буде результат. Тому намагайтеся не відкладати важливі справи, приймайте рішення відразу. Також варто звернути увагу на фінансовий стан. На вихідних не витрачайте багато грошей: марнотратство може призвести до поганих наслідків.

Гороскоп на тиждень – Раки

Раки, цей тиждень стане найяскравішим у травні. З понеділка у вас є шанс почати щось нове. Успіх буде вас переслідувати, і цим варто скористатися! Тиждень буде сприятливим для пошуку другої половинки або для зміцнення стосунків зі своїми близькими. У роботі необхідно не квапити події. Так ви станете найкращим з усіх!

Гороскоп на тиждень – Леви

Левам стане простіше проявляти впевненість у собі та завойовувати авторитет. Зірки будуть в гармонії та в злагоді. Важливо лише знайти причину для руху вперед. Перші дні краще присвятити роботі, а далі — розвивайтеся. Наприклад, запишіться на курси вивчення іноземної мови або ж придбайте абонемент у спортзал.

Гороскоп на тиждень – Діви

Дівам варто потурбуватися про здоров’я. Також подумайте, як можна змінити життя на краще. Пора звернути увагу на самопочуття, яке на цьому тижні може погіршитися. Якщо у вас виникнуть проблеми з фізичним станом — біжіть до лікаря. На вихідних варто утриматися від алкоголю. Друзі не образяться, якщо ви залишитеся вдома та чудово відпочинете від метушні.

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Гороскоп на тиждень – Терези

Вам перестало подобатися місце роботи? Цього тижня з’явиться шанс кардинально змінити своє життя! Вам потрібні більш комфортабельні умови та нові враження. Не бійтеся йти на експерименти — зробіть крок до улюбленої справи вже сьогодні. Перестаньте підлаштовуватися під інших, на допомогу колег вам краще не сподіватися. Настав час навчитися самостійно приймати важливі рішення у вашому житті.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Важлива зустріч, яку ви так чекали, перенесеться на інший день. Але це не привід засмучуватися. Присвятіть тиждень собі, наприклад, рушайте в невелику подорож. Поїздка за місто освіжить ваші думки, і працювати стане набагато приємніше. Ви постійно хочете кудись бігти, але важливо притримати коней. Свої вихідні постарайтеся провести без зайвих навантажень.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Цієї неділі чекайте сварок з колегами. Виявляється, не всі у захваті від ваших стосунків з начальством. Колектив придумає нові правила, перший час з якими буде складно жити. Але ви повинні подивитися страху в очі і прийняти нововведення. Наприкінці тижня ви зможете розібратися та налагодити взаємини з усіма.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У Козерогів цей тиждень пролетить непомітно та легко. Ви будете сповнені енергії та максимально продуктивні. Побалуйте себе шопінгом, купіть річ, про яку давно мріяли. Вихідні проведіть у веселій компанії. Не варто сидіти вдома, коли надворі така гарна погода!

Гороскоп на тиждень – Водолії

Цього тижня будьте дуже уважні до свого оточення. Зірки попереджають: на роботі про вас хтось поширює чутки. Хоч з колегами і натягнуті стосунки, не давайте їм нового приводу для обговорень. Не розказуйте про особисте життя тим, кому ви байдужі. Такі люди ніколи не втішаться вашому щастю.

Гороскоп на тиждень – Риби

Вже з понеділка Рибам варто завести хороше знайомство. І більш вдалого періоду не знайти! Придивіться до нових людей на роботі, можливо, вони допоможуть вам розібратися з проблемами. Звичайно, не будьте аж надто довірливі та не передавайте виконання своїх обов’язків іншим. На вихідних вас чекає активний відпочинок, після якого можна заново приступати до улюбленої роботи.

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