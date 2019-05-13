З 12 травня Євробачення-2019 офіційно відкрито. Всі конкурсанти пройшли помаранчевою доріжкою на честь старту пісенного конкурсу. Нагадуємо, що вже 14 травня відбудеться перший півфінал. Детальніше про відкриття Євробачення – в матеріалі.

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Міжнародний пісенний конкурс офіційно відкрито. Всі учасники пройшли помаранчевою доріжкою і тепер кожен готується до того, щоб гідно представити свою країну. Півфінали Євробачення-2019 пройдуть 14 і 16 травня. Фінал конкурсу відбудеться 18 травня.

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До слова, останнім часом всі стривожені тим, що терористи хочуть зірвати Євробачення-2019, через що посилено заходи безпеки на період проведення конкурсу. Тель-Авів патрулюватимуть близько 20 тисяч поліцейських. Відомо, що категорично заборонено вхід на Євробачення зі зброєю. Крім того, у фан-зоні заборонено велосипеди з електроприводом.

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