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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Словенії

13.05.2019

Дует молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Оцінити, який же творчий мікс утворив цей дует, ви можете саме зараз. Топ-5 композицій від учасників Євробачення-2019 Зали Краль та Гашпера Шантля – в матеріалі.

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євробачення словенія

Фото взято з джерела: instagram.com/zalagasper

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Valovi»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «S teboi»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Baloni»

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Zala Kralj & Gašper Šantl – «Novo sonce»

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