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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представниці Греції

13.05.2019

На Євробачення-2019 від Греції поїде Катерина Дуска. Свою конкурсну пісню «Better Love» зірка склала у співавторстві зі своїм партнером Leon оf Athens (Тимолеон Вереміс). Катерина вірить у свій успіх на міжнародному конкурсі, оскільки вона дійсно сильний музикант. Прослухати топ-5 композицій учасниці Євробачення можна саме зараз.

Більше на тему: Євробачення-2019: порядок виступів країн-учасниць

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Фото взято з джерела: instagram.com/katerineduska

Katerine Duska – «Better Love»

Katerine Duska – «One In A Million»

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні країн – учасниць міжнародного конкурсу

Katerine Duska – «Slow»

Katerine Duska – «Fire Away»

Katerine Duska – «Apo Mesa Pethamenos»

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