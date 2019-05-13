Букмекери напередодні першого півфіналу назвали трійку фаворитів Євробачення-2019. Поки що на першому місці залишається представник від Нідерландів – Дункан Лоуренс. Детальніше про фаворитів букмекерів читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – перший півфінал від 14.05.2019

Оприлюднено новий прогноз від букмекерів щодо Євробачення-2019. Незмінним лідером досі залишається Дункан Лоуренс. Його шанси на перемогу, на думку букмекерів, становлять 21%. Слідом за ним йде представник Швеції Джон Лундвік – з 15% на перемогу. Третє місце, вважають букмекери, дістанеться конкурсанту від Франції Білалу Ассані.

Відразу ж виникає питання: куди з лідерських позицій подівся представник Росії? Відомо, що Сергій Лазарєв перемістився на 4 місце з ймовірністю на виграш лише 9%.

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П’ятірку лідерів закриває конкурсант від Азербайджану – Чингіз Мустафаєв. Букмекери оцінили його шанси стати переможцем у 7%. Шанси інших країн-учасниць на перемогу ви можете побачити нижче:

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