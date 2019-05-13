У серіалі «Доньки-матері» пристрасті не вщухають! Постійна відсутність Ігоря в сім’ї стала головною причиною його розлучення з Наталею. Жінка тягнула все на своїх тендітних плечах, але тепер вона нарешті вирішила перекреслити 17 років спільного життя. Що ж тепер чекає колишнє подружжя? Дивіться нові серії «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ.

Ігор розлучився з Наталею через те, що він завжди ставив роботу на перше місце. І ось їхньому шлюбу настав кінець, але залишився один момент — жінка завагітніла.

Незважаючи на цікавий стан, Наталя розпочала нове життя. Жінка погодилася прикинутися дружиною давнього знайомого, аби допомогти йому розібратися зі своєю колишньою. І Наталя так увійшла в роль, що більше не хотіла його відпускати.

Чи є у старих знайомих шанс на майбутнє? Можливо, Наталя стане щасливою з новим чоловіком? Дізнайтеся у нових серіях «Доньки-матері» сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Доньки-матері»: чи буде Наталя щаслива з новим чоловіком? Серіал Доньки-матері - 17, 18, 19, 20, 21, 22 серії на сайті СТБ вже 13.05.2019. Про що сюжет 17, 18, 19, 20, 21, 22 серій серіалу Доньки-матері читайте в анонсі

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