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У 11 випуску «Один за всіх»-13 розслідували страшне вбивство 17-річного хлопця

12.05.2019

У 11 випуску команда «Один за всіх»-13 провела розслідування жахливого у своїй жорстокості вбивства 17-річного Паші. Троє неповнолітніх друзів били хлопця протягом двох з половиною годин. Внаслідок цього хлопець помер від численних каліцтв. Мати убитого боїться, що малолітніх вбивць випустять на волю достроково. Які жахливі подробиці вдалося розкрити експертам і ведучому проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку?

один за всіх випуск 11 від 12 05 19

У студії «Один за всіх»-13 з’явилася убита горем мати Паші. Жінка не може змиритися з втратою сина і хоче лише одного — справедливого суду над малолітніми вбивцями. Експерти були нажахані від подробиць холоднокровної розправи над покійним. Ще більшим шоком став вік затриманих. Двом 17, а наймолодшому, під вікнами якого був закопаний Павло, всього 15 років.

В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование ужасающего в своей жестокости убийства 17-тилетнего Паши

Останньою, хто бачив Пашу в день смерті була його зведена сестра. Жінка розповіла, що в той день троє підозрюваних прийшли до їхнього будинку і стали вимагати покликати покійного, в іншому випадку вони пригрозили розправитися і з нею. Переживаючи за своє і життя маленької дитини вона покликала Пашу і хлопці його повели в невідомому напрямку.

В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование ужасающего в своей жестокости убийства 17-тилетнего Паши

У ніч вбивства Паша дзвонив і своєму братові, щоб той допоміг. Чоловік розповів, що покійний доглядав за своїм хворим 80-тирічним батьком і через потреби в медикаментах часто залазив у борги. У злощасну ніч, коли хлопці били його, він просив допомоги у брата, але тому набридли постійні проблеми молодшого і відмовив. Студію обурила байдужість найрідніших людей, адже ціна життя Паші в ту ніч становила всього 3000 гривень.

В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование ужасающего в своей жестокости убийства 17-тилетнего Паши

Всіх присутніх жахнуло листування одного з підозрюваних зі своєю подругою, яка на той момент була в Італії. У страшних повідомленнях хлопець хвалився скоєним злочином. У дівчини виявилися не тільки жахливі фото, але і відеорозмова на якій хлопці сміялися і демонстрували свій злочин.

В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование ужасающего в своей жестокости убийства 17-тилетнего Паши

У студії з’явилася мати одного з ув’язнених. Вона стверджує, що її син не хотів смерті Паші і навпаки намагався припинити насилля над покійним. У свою чергу, команда «Один за всіх»-13 в ході розмови з ув’язненим з’ясувала зворотну сторону медалі. Хлопець не просто був активним учасником вбивства, але і розповідаючи жахи тієї ночі хлопець посміхався і жартував. Чим закінчилося розслідування цієї трагедії — дивіться в 11 випуску «Один за всіх»-13 вже на сайті.

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