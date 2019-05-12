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У 11 випуску «Один за всіх» -13 розслідуватимуть звіряче вбивство неповнолітніми

12.05.2019

У 11 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідуватиме шокуюче вбивство 17-тирічного Павла. Троє неповнолітніх друзів холоднокровно били хлопця протягом двох з половиною годин. Більш того, робили фото покійного і хвалилися ними перед друзями. Мати убитого лякає можливість того, що малолітніх вбивць випустять на волю достроково. Подробиці моторошного розслідування дізнайтеся вже завтра.

В 11 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать зверское убийство несовершеннолетними  У 11 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Випадкові свідки вбивства розкриють жахливі подробиці загибелі 17-тирічного хлопця?
  2. Які люди могли врятувати Павла, але не захотіли?
  3. Чому життя юнака троє друзів оцінили в 150 гривень?
  4. Шокуюче зізнання 15-тирічного підозрюваного змусить застигнути в жилах кров.

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Дивіться повний 11 випуск «Один за всіх»-13 від 12.05.2019 вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 – онлайн на офіційному сайті!

Video: У 11 випуску «Один за всіх» -13 розслідуватимуть звіряче вбивство неповнолітніми

У 11 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідуватиме шокуюче вбивство 17-тирічного Павла. Троє неповнолітніх друзів холоднокровно били хлопця протягом двох з половиною годин. Подробиці моторошного розслідування дізнайтеся вже завтра

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