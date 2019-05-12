Гороскоп на 12 травня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 12 травня 2019 року допоможе вам зорієнтуватися, як провести єдиний вихідний на цьому тижні. Варто посидіти вдома чи піти гуляти? Читайте в гороскопі на сьогодні.
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Овен
Чекайте сьогодні признання в любові. На любовному фронті вам можна тільки позаздрити. При правильному збігу обставин можлива навіть пропозиція вийти заміж!
Телець
Вам варто пробачити близьку людину за всі заподіяні образи. Все-таки не чужі люди, та й скільки можна вже не розмовляти один з одним?! Ви взагалі сьогодні якийсь мовчазна і розсіяна людина, припиняйте.
Близнюки
Поговоріть з матір’ю. Вона чекає серйозної розмови від вас, а ви все відмовлявся. Вона обов’язково вас зрозуміє і підтримає, не бійтеся ділитися з нею переживаннями.
Рак
У цей день ви як ніколи будете потрібні своїм друзям. Хтось із них потрапить в біду і попросить у вас допомоги. Швидше за все, це буде якось пов’язано зі здоров’ям. Допоможете?
Лев
Якщо в цей день вас або когось із ваших близьких чекає операція, то все обов’язково пройде успішно, можете не переживати. Думайте про своє особисте життя, там все як і раніше круто.
Діва
Якщо ви так і не вирушили ще в романтичну поїздку за нашою порадою, то сьогодні варто це зробити. Вам потрібно насолодитися один одним без постійних думок про роботу. Натяк зрозумілий?
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Терези
Якщо ви зараз в пошуку роботи, то в цей день варто відправити максимально багато резюме. Завтра всі вони будуть розглянуті і вам обов’язково надійде дуже вигідна пропозиція!
Скорпіон
У цей день ви можете отримати хороші новини від мами і від коханої людини. Якщо ви почнете змінюватися в кращий бік, то помітите, що і навколо вас люди стають більш добрішими і кращими.
Стрілець
Було б круто, якби ви влаштували собі сьогодні невелику фотосесію. Або, може, якось змінили зовнішність в кращу сторону? Якщо дуже хочеться, то експериментуйте, не бійтеся!
Козеріг
Все, що пов’язано з житлом, буде проходити сьогодні на найвищому рівні. Якийсь час ви можете пожити з родичем або другом, але це обов’язково буде дуже весело! А може, вас взагалі чекає переїзд в інше місто незабаром?
Водолій
В особистому житті вам потрібно більше довіряти один одному. Вибачте вже все наговорене і поставтеся до партнера з розумінням, а не з постійним невдоволенням. І живіть мирно і спокійно.
Риби
Ваші ідеї продовжують руйнувати стереотипи інших людей. Не слухайте нікого, хто намагається вас переконати. Ви на вірному шляху, і нехай ніхто не зможе вас з нього зіштовхнути!