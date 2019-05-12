Гороскоп на 12 травня 2019 року допоможе вам зорієнтуватися, як провести єдиний вихідний на цьому тижні. Варто посидіти вдома чи піти гуляти? Читайте в гороскопі на сьогодні.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на травень 2019 року від Хаяла Алекперова

Овен

Чекайте сьогодні признання в любові. На любовному фронті вам можна тільки позаздрити. При правильному збігу обставин можлива навіть пропозиція вийти заміж!

Телець

Вам варто пробачити близьку людину за всі заподіяні образи. Все-таки не чужі люди, та й скільки можна вже не розмовляти один з одним?! Ви взагалі сьогодні якийсь мовчазна і розсіяна людина, припиняйте.

Близнюки

Поговоріть з матір’ю. Вона чекає серйозної розмови від вас, а ви все відмовлявся. Вона обов’язково вас зрозуміє і підтримає, не бійтеся ділитися з нею переживаннями.

Рак

У цей день ви як ніколи будете потрібні своїм друзям. Хтось із них потрапить в біду і попросить у вас допомоги. Швидше за все, це буде якось пов’язано зі здоров’ям. Допоможете?

Лев

Якщо в цей день вас або когось із ваших близьких чекає операція, то все обов’язково пройде успішно, можете не переживати. Думайте про своє особисте життя, там все як і раніше круто.

Діва

Якщо ви так і не вирушили ще в романтичну поїздку за нашою порадою, то сьогодні варто це зробити. Вам потрібно насолодитися один одним без постійних думок про роботу. Натяк зрозумілий?

Більше на тему: Місячний календар стрижок на травень 2019 року від Ярослави Федорової

Терези

Якщо ви зараз в пошуку роботи, то в цей день варто відправити максимально багато резюме. Завтра всі вони будуть розглянуті і вам обов’язково надійде дуже вигідна пропозиція!

Скорпіон

У цей день ви можете отримати хороші новини від мами і від коханої людини. Якщо ви почнете змінюватися в кращий бік, то помітите, що і навколо вас люди стають більш добрішими і кращими.

Стрілець

Було б круто, якби ви влаштували собі сьогодні невелику фотосесію. Або, може, якось змінили зовнішність в кращу сторону? Якщо дуже хочеться, то експериментуйте, не бійтеся!

Козеріг

Все, що пов’язано з житлом, буде проходити сьогодні на найвищому рівні. Якийсь час ви можете пожити з родичем або другом, але це обов’язково буде дуже весело! А може, вас взагалі чекає переїзд в інше місто незабаром?

Водолій

В особистому житті вам потрібно більше довіряти один одному. Вибачте вже все наговорене і поставтеся до партнера з розумінням, а не з постійним невдоволенням. І живіть мирно і спокійно.

Риби

Ваші ідеї продовжують руйнувати стереотипи інших людей. Не слухайте нікого, хто намагається вас переконати. Ви на вірному шляху, і нехай ніхто не зможе вас з нього зіштовхнути!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ