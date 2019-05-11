У 11 випуску «Один за всіх» -13 розслідуватимуть звіряче вбивство неповнолітніми

У 11 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідуватиме шокуюче вбивство 17-тирічного Павла. Троє неповнолітніх друзів холоднокровно били хлопця протягом двох з половиною годин. Більш того, робили фото покійного і хвалилися ними перед друзями. Мати убитого лякає можливість того, що малолітніх вбивць випустять на волю достроково. Подробиці моторошного розслідування дізнайтеся вже завтра.

У 11 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Випадкові свідки вбивства розкриють жахливі подробиці загибелі 17-тирічного хлопця? Які люди могли врятувати Павла, але не захотіли? Чому життя юнака троє друзів оцінили в 150 гривень? Шокуюче зізнання 15-тирічного підозрюваного змусить застигнути в жилах кров.

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Дивіться повний 11 випуск «Один за всіх»-13 від 12.05.2019 вже завтра о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 – онлайн на офіційному сайті!

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