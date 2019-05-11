В 11 випуску кулінарам «МастерШеф. Професіонали» знову довелося розкривати нові кордони не лише кулінарного мистецтва, а й дедукції та відеоблогінгу. Головна порадниця країни Надя Матвєєва строго оцінювала результати старань учасників. Як це було — читайте в матеріалі.

Перший конкурс змусив кулінарів спробувати себе в ролі Шерлока Холмса і використовувати метод дедукції, щоб втілити ідеальний кулінарний злочин проти команди супротивника. Капітанами стали Алік Мкртчян і Паша Ключник («Винник»). Кожен з них знав назву страви суперників і мав повний перелік продуктів для приготування. Також учасники могли збити конкурентів з пантелику і віддати фейковий інгредієнт ціною чорного фартуха. Переможцем стала команда Аліка. Їм вдалося приготувати не тільки правильну, а й смачну страву. Лазанья синьої команди виявилася недостатньо вдалою і всі наділи чорні фартухи.

У другому конкурсі кулінари стали відеоблогерамі. Їхнім завданням було зняти відео хронометражем в 10 хвилин і розповісти про якомога більше дієвих кулінарних лайфхаків. Оцінювала відеоблог кухарів і перевіряла їх Надя Матвєєва разом з Ектором Хіменесом-Браво. Ведуча високо оцінила старання синьої команди, капітаном якої була Юля Прохода. Команда червоних на чолі з Аліком Мкртчяном запропонувала занадто складні лайфхаки, які звичайна домогосподарка не зможе застосовувати в реальному житті. В результаті чорний фартух довелося надіти капітану червоних.

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На битві чорних кухарі готували страви трендової монокухні (з одного інгредієнта потрібно було приготувати повноцінну ресторанну страву). Разом з кулінарами знову готував Володимир Ярославський. Під час битви з необережності було зіпсовано страву Павла Ключника.

Хто з шефів назавжди залишив «МастерШеф. Професіонали», дивіться в 11 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 11: Надя Матвєєва перевіряла лайфхаки від кулінарів В 11 випуску кулінарам МастерШеф Професіонали Надя Матвєєва строго оцінювала результати учасників. Як це було — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 11: Надя Матвєєва перевіряла лайфхаки від кулінарів В 11 випуску кулінарам МастерШеф Професіонали Надя Матвєєва строго оцінювала результати учасників. Як це було — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 11: Надя Матвєєва перевіряла лайфхаки від кулінарів В 11 випуску кулінарам МастерШеф Професіонали Надя Матвєєва строго оцінювала результати учасників. Як це було — читайте в матеріалі

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