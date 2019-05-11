В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось із вісімки найкращих кулінарів України повинен був попрощатися з проектом назавжди. Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» після битви чорних — читайте в матеріалі.

В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» ніхто не вибув.

На проекті знову продовжать боротьбу за головний приз вісім учасників. Далеко не всі були раді такому рішенню суддів, адже до фіналу залишилося не так багато часу. Конкуренція між кулінарами зростає з кожним випробуванням, і ніхто не збирається поступатися конкуренту своїм місцем на «МастерШеф. Професіонали».

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Чи зроблять такий подарунок члени журі в наступному випуску? Можливо, кухню «МастерШеф. Професіонали» залишать відразу два учасники? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже наступної суботи о 19:00.

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