Євробачення-2019: Вєрка Сердючка готується до поїздки у Тель-Авів

Глядачі чекають на Євробачення-2019, учасники готуються до міжнародного конкурсу, а Вєрка Сердючка показала, як проходить її підготовка до виступу. Відомо, що наразі зірка знаходиться в Копенгагені. Детальніше – в матеріалі.

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Вєрка Сердючка виступить на Євробачення-2019. Дана інформація вже була офіційно підтверджена. Хоча ніхто так і не представить Україну цього року, але шоу від української зірки у Тель-Авіві забезпечено! Композиція, з якою виступить Сердючка, називається «Toy». Саме з нею Нетта Барзілай завоювала заповітну перемогу на Євробаченні-2018.

На даний момент Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) знаходиться у Копенгагені. Саме там, в столиці Данії, зірка бере участь у спеціальних зйомках, які організовує спонсор Євробачення-2019 – MyHeritage. У соціальній мережі Вєрка продемонструвала, як готується до Тель-Авіву, і у перервах веселиться на знімальному майданчику з мамою.

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Відомо, що виступ Вєрки Сердючки відбудеться в одному з інтервал-актів Євробачення-2019.

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