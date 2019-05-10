В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво?

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Кулінарам знадобиться дедукція, щоб втілити ідеальний кулінарний злочин проти команди супротивника.

Чи підкориться кухарям не лише кулінарія, а й мистецтво відеоблогінгу?

У дієвості чиїх кулінарних лайфхаків засумнівається Надя Матвєєва?

На битві чорних відбудеться підступний злочин проти конкурента. Чию страву буде зіпсовано?

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 11 випуску?

Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво

Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво

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