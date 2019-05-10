В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва
10.05.2019
В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво?
Детальніше дивіться в 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:
- Кулінарам знадобиться дедукція, щоб втілити ідеальний кулінарний злочин проти команди супротивника.
- Чи підкориться кухарям не лише кулінарія, а й мистецтво відеоблогінгу?
- У дієвості чиїх кулінарних лайфхаків засумнівається Надя Матвєєва?
- На битві чорних відбудеться підступний злочин проти конкурента. Чию страву буде зіпсовано?
Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 11 випуску?
Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя МатвєєваВ 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво
Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя МатвєєваВ 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво
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