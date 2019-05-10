Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва

10.05.2019

В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво?

в 11 выпуске мастершеф профессионалы оценивать участников будет надя матвееваДетальніше дивіться в 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

  • Кулінарам знадобиться дедукція, щоб втілити ідеальний кулінарний злочин проти команди супротивника.
  • Чи підкориться кухарям не лише кулінарія, а й мистецтво відеоблогінгу?
  • У дієвості чиїх кулінарних лайфхаків засумнівається Надя Матвєєва?
  • На битві чорних відбудеться підступний злочин проти конкурента. Чию страву буде зіпсовано?

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 11 випуску?

Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва

В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво

Video: В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде Надя Матвєєва

В 11 випуску «МастерШеф. Професіонали» оцінювати учасників буде ведуча і головна порадниця країни Надя Матвєєва. Чи зможуть кулінари не тільки перевтілитися в блогерів, а й поділитися дійсно цінними лайфхаками? У якій із порад кулінарів засумнівається і буде перевіряти не лише Надя Матвєєва, а й Ектор Хіменес-Браво

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати