Книги 2019: найочікуваніші новинки

Представляємо вам добірку найочікуваніших книг 2019 року. На які новинки варто звернути увагу і що почитати — далі в нашому матеріалі.

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Джордж Р. Р. Мартін «Вітри зими»

Безперечно, одна з найочікуваніших книг 2019 року — шоста книга в циклі «Пісня льоду і вогню». Сам автор у своїй соціальній мережі пише, що досі закінчує роботу над виданням, обіцяючи реліз в цьому році. Чекаємо!

Ю. Несбьо «Ніж»

Нова книга про пригоди скандинавського детектива виходить влітку. Головний герой, який зловживає алкоголем, одного разу прокидається в одязі, просоченому чужою кров’ю. Не пам’ятаючи нічого про вчорашній день або деталі, які могли б прояснити ситуацію, детектив береться за розслідування.

Ліана Моріарті «Дев’ять зовсім незнайомих людей»

Автор бестселера «Велика маленька брехня» в 2019 році презентує довгоочікувану нову книгу — «Дев’ять зовсім незнайомих людей». Це буде напружена психологічна історія, в якій дев’ять незнайомих людей збираються на закритому курорті, де ланцюг несподіваних подій назавжди змінить їхнє життя.

Алі Сміт «Зима»

«Зима» — друга частина тетралогії. Ліричний роман оновано на літературних образах і красі поетичного складу, сюжет відсувається на другий план. Автор зображує світ, в якому показує мінливу реальність.

Ден Сіммонс «Каньйон «Омега»

Ден Сіммонс вважається одним із найсильніших письменників світу. В результаті нещасного випадку в 2014 році, коли, прогулюючись в горах, Сіммонс впав і вдарився головою об камінь, реліз «Каньйон «Омега» переносився кілька років поспіль. Чекаємо з нетерпінням нову книгу!

Фредрік Бакман «Ми проти вас»

Фредрік Бакман отримав звання сучасного класика за свою книгу «Ведмежий кут». Продовження «Ми проти вас» розповідає про невелике провінційне містечко, де всі божеволіють від хокею. Дві хокейні збірні з різних міст стикнутися в жорстокому протистоянні.

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