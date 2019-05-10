Гороскоп на 11 травня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2019 року, може пояснити вам, як вести себе сьогодні на роботі, якщо працювати не хочеться зовсім. Читайте наш гороскоп і будьте в курсі!
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Овен
Якщо у вас сьогодні робочий день, то варто проявити себе як старанний співробітник, це дасть свої привілеї в майбутньому і начальство це обов’язково оцінить по достоїнству. А то всі не хочуть працювати, а ви он який молодець.
Телець
У цей день у вас буквально все ламається в руках. Скільки можна, адже ви не хочете нічому нашкодити, а тільки так і виходить. Краще не брати на себе відповідальність за щось чуже, а то і це зламається.
Близнюки
Сьогодні в самий раз зайнятися ремонтом машини і застрахувати її на всякий випадок. А то останнім часом на дорогах вашого міста таке твориться, що аж страшно.
Рак
В цей робочий день вас можуть почати готувати до важливого відрядження. Або просто дадуть дуже серйозне завдання, з яким потрібно буде впораєтися. Але ми віримо, що у вас все вийде!
Лев
Якщо потрібно ризикувати в якійсь справі по бізнесу, то робіть це саме сьогодні. Зірки говорять, що ризик буде виправданий і все вийде! А також сьогодні варто зайнятися отриманням страховки або оформленням кредиту.
Діва
Сьогодні зірки радять вам сходити на закритий захід. Але ж їх в місті чимало. Якщо вас вже покликали на один з таких, то не думайте навіть відмовлятися, вам там обов’язково сподобається!
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Терези
Якщо ви зараз здаєте іспити, то в цій справі у вас обов’язково все вийде сьогодні. Удача буде на вашому боці і ви витягнете саме той білет, який так добре знаєте. Везе ж вам.
Скорпіон
Навколо вас сьогодні буде багато дітей. Вас навіть можуть попросити допомогти вирішити маленьку проблему з дитиною. Але взагалі варто сьогодні активно провести час зі своми дітьми, гуляйте, сходіть на захід, побалуйте їх. Ви ж так добре завжди проводите час разом.
Стрілець
Чекайте сьогодні гостей. Так як самі ви не хочете виходити з дому зайвий раз, гості вирішили відвідати вас самі. Влаштуйте домашнє затишне свято, а причину завжди можна придумати!
Козеріг
У цей день друг поділиться з вами важливою для нього таємницею і ви зможете його зрозуміти. Завжди розуміли. Взагалі у вас можуть з’явитися навіть нові друзі і нове коло спілкування.
Водолій
Вам сьогодні варто було б поговорити з батьком. Він вас зрозуміє і ви зможете пробачити один одному всі образи. Не бійтеся, зробіть першим крок на зустріч.
Риби
Займіться сьогодні приведенням своєї машини в порядок. Вам варто було б відремонтувати її або віддати в сервіс, щоб потім на дорозі не сталося неприємних ситуацій.