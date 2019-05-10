Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2019 року, може пояснити вам, як вести себе сьогодні на роботі, якщо працювати не хочеться зовсім. Читайте наш гороскоп і будьте в курсі!

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Овен

Якщо у вас сьогодні робочий день, то варто проявити себе як старанний співробітник, це дасть свої привілеї в майбутньому і начальство це обов’язково оцінить по достоїнству. А то всі не хочуть працювати, а ви он який молодець.

Телець

У цей день у вас буквально все ламається в руках. Скільки можна, адже ви не хочете нічому нашкодити, а тільки так і виходить. Краще не брати на себе відповідальність за щось чуже, а то і це зламається.

Близнюки

Сьогодні в самий раз зайнятися ремонтом машини і застрахувати її на всякий випадок. А то останнім часом на дорогах вашого міста таке твориться, що аж страшно.

Рак

В цей робочий день вас можуть почати готувати до важливого ​​відрядження. Або просто дадуть дуже серйозне завдання, з яким потрібно буде впораєтися. Але ми віримо, що у вас все вийде!

Лев

Якщо потрібно ризикувати в якійсь справі по бізнесу, то робіть це саме сьогодні. Зірки говорять, що ризик буде виправданий і все вийде! А також сьогодні варто зайнятися отриманням страховки або оформленням кредиту.

Діва

Сьогодні зірки радять вам сходити на закритий захід. Але ж їх в місті чимало. Якщо вас вже покликали на один з таких, то не думайте навіть відмовлятися, вам там обов’язково сподобається!

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Терези

Якщо ви зараз здаєте іспити, то в цій справі у вас обов’язково все вийде сьогодні. Удача буде на вашому боці і ви витягнете саме той білет, який так добре знаєте. Везе ж вам.

Скорпіон

Навколо вас сьогодні буде багато дітей. Вас навіть можуть попросити допомогти вирішити маленьку проблему з дитиною. Але взагалі варто сьогодні активно провести час зі своми дітьми, гуляйте, сходіть на захід, побалуйте їх. Ви ж так добре завжди проводите час разом.

Стрілець

Чекайте сьогодні гостей. Так як самі ви не хочете виходити з дому зайвий раз, гості вирішили відвідати вас самі. Влаштуйте домашнє затишне свято, а причину завжди можна придумати!

Козеріг

У цей день друг поділиться з вами важливою для нього таємницею і ви зможете його зрозуміти. Завжди розуміли. Взагалі у вас можуть з’явитися навіть нові друзі і нове коло спілкування.

Водолій

Вам сьогодні варто було б поговорити з батьком. Він вас зрозуміє і ви зможете пробачити один одному всі образи. Не бійтеся, зробіть першим крок на зустріч.

Риби

Займіться сьогодні приведенням своєї машини в порядок. Вам варто було б відремонтувати її або віддати в сервіс, щоб потім на дорозі не сталося неприємних ситуацій.

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