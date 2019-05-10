Вже у вівторок о 22:00 на телеканалі СТБ стартує перший півфінал Євробачення-2019. За місце у фіналі боротимуться учасники від таких країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино. Анонс Євробачення-2019 дивіться у матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні країн – учасниць міжнародного конкурсу

14 травня стартує перший півфінал Євробачення-2019. На телеканалі СТБ о 22:00 шанувальники міжнародного конкурсу зможуть оцінити виступи всіх півфіналістів. До слова, на сцені Євробачення виступить Вєрка Сердючка як запрошена зірка. Тому немає сумнівів, що Україна все ж покаже себе з найкращого боку.

Video: Євробачення-2019: перший півфінал міжнародного конкурсу (Анонс) Євробачення 2019 - найбільший музичний конкурс Європи, який стартує 14.05.2019 в Тель-Авіві. Не пропустіть прямі трансляції конкурсу Євробачення 2019 на телеканалі СТБ

Нагадуємо, що, крім Вєрки Сердючки, є й інші запрошені на міжнародний конкурс зірки. Йдеться про Мадонну, Нетту Барзілай, Dana International, Кончиту Вурст, Монса Сельмерльова, Елені Фурейру та інших.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ