Сан-Марино цього року представить співак, телеведучий і за сумісництвом успішний продюсер Серхат. Як музикант він почав реалізовуватися ще в 1997 році, випустивши перший сингл «Rüya-Ben Bir Daha». Більше про учасника Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

Serhat – «Say Na Na Na»

Серхат (Serhat )

Народився 24 жовтня 1964 р. (54 роки)

Серхат спочатку реалізовував себе як продюсер. У 1994 році він заснував свою власну компанію – End Productions, а також знімав і вів телевікторину «Riziko».

У 1997 році шоумен зайнявся музичною кар’єрою і випустив першу пісню – «Rüya-Ben Bir Daha». Він віртуозно поєднував три творчі професії, що успішно робить і зараз.

У 2004 році Серхат спільно з Віктором Ласло випустив композицію «Total Disguise». Вже за рік – пісню «Chocolate Flavour». Одні з найуспішніших робіт були записані в дуеті з неймовірною Тамарою Гвердцителі в 2008 році: «I Was So Lonely», «No No Never», «Я + Ты».

Серхат вже не вперше бере участь у Євробаченні. Дебют музиканта на конкурсі відбувся в 2016 році, тоді він теж представляв Сан-Марино. На жаль, співак так і не зміг потрапити у фінал. З новими силами він відправиться на Євробачення-2019 з піснею «Say Na Na Na», щоб, можливо, нарешті отримати таке бажане перше місце на міжнародному конкурсі.

