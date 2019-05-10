Гурт Hatari, який всі порівнювали з українською переможницею Нацвідбору MARUV, міг також не потрапити на Євробаченні-2019. Відомо, що ісландські музиканти нібито хотіли провести акцію протесту проти Ізраїлю на сцені. Детальніше читайте в матеріалі.

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Представник Ісландії нещодавно знаходився під загрозою вильоту з міжнародного конкурсу Євробачення-2019. Причиною тому стали чутки про те, що скандальні музиканти гурту Hatari планують провести акцію протесту проти країни – господині конкурсу на сцені. Про це повідомив англійський музичний журнал «New Musical Express».

Представники видання також зазначили, що «антикапіталістичний техно-гурт БДСМ» отримав заборону від Ізраїлю на в’їзд після того, як музиканти підтримали бойкот єврейської держави на міжнародному конкурсі. Хоча є маленька деталь: все це було до того, як гурт виграв Національний відбір в Ісландії з піснею «Hatrið Mun Sigra».

Hatari – «Hatrið Mun Sigra»

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві. Перший півфінал відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал – 18 травня.

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