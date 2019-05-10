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Євробачення-2019: фаворити букмекерів провели репетиції

10.05.2019

Репетиції конкурсантів Євробачення-2019 вже майже позаду, всі очікують перший ефір. 14 травня розпочнеться шоу, справжня музична боротьба за місце у фіналі, який відбудеться 18 травня. Зараз п’ятірка фаворитів букмекерів виглядає так: Нідерланди, Росія, Італія, Швеція, Швейцарія. Подивитися репетиції фаворитів Євробачення можна саме зараз.

євробачення 2019

Більше на тему: Євробачення-2019: пройшли перші репетиції конкурсу в Тель-Авіві

Фаворити букмекерів Євробачення-2019 вже провели репетиції своїх номерів на сцені Тель-Авіва. Ставки щодо улюбленців конкурсу залишилися незмінними. Хто виступить найкраще, кого глядачі оцінять належним чином, покаже час, а зараз пропонуємо вам оцінити номери учасників-фаворитів. З п’ятірки лідерів відрепетирувати не встиг поки представник Італії – Mahmood. Нагадуємо, що він займає третю позицію за ставками букмекерів.

Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Росія: Сергій Лазарєв– «Scream»

Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»

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Швейцарія: Лука Хенні – «She Got»

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