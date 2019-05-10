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Євробачення-2019: більше про представника від Португалії Конана Осіріса

10.05.2019

Цього року Португалію представить Конан Осіріс. Співак братиме участь у Євробаченні-2019 з піснею «Telemóveis». Композиція вже встигла увійти в топ португальських трендів – Youtube і Spotify. Детальніше про виконавця – в матеріалі.

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євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/conanosiris

Конан Осіріс – «Telemóveis»

Конан Осіріс

Народився 5 січня 1989 року (30 років)

Конан Осіріс, він же Тіаго Міранда (справжнє ім’я), отримав визнання після того, як представив свою конкурсну композицію на Євробачення-2019 «Telemóveis». З нею він з легкістю переміг у «Festival da Canção» та одразу очолив топ португальських трендів – YouТube і Spotify.

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Творчий псевдонім Тіаго пов’язаний з давньоєгипетським богом Осірісом, а також з японським аніме-серіалом «Future Boy Conan». За освітою Тіаго Міранда дизайнер, він закінчив політехнічний інститут за фахом «Графічний дизайн». Саме у виші він познайомився зі своїм майбутнім особистим дизайнером. Варто зазначити, що раніше артист працював у відомій португальській мережі секс-шопів «ContraNatura». Можливо, дизайнерський досвід, його особистий дизайнер і робота в секс-шопі надихнули артиста на створення цікавого образу для Євробачення-2019. І це точно виділить виступ Конана Осіріса з натовпу виконавців. Відомо, що в YouTube перегляди його номера вже давно перевищили мільйон.

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