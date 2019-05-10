Лише материнська любов може зробити з хлопчика справжнього порядного чоловіка. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участі зірок телеканалу. Володимир Ярославський вдячний мамі за те, що вона навчила його з добротою ставитися до людей. Суддя проекту «МастерШеф» розповів нам про свою найближчу людину.

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Володимир Ярославський, суддя проекту «МастерШеф»:

«Я вдячний мамі за те, що вона любить мене, незважаючи ні на що. Я впевнений, що заради мене вона, як кажуть, «і в вогонь, і в воду». Це моя найближча людина, яка завжди розуміє і прагне для мене найкращого. Мама навчила мене готувати. Навчила приймати навколишнє середовище і відчувати людей. Ставитися до оточуючих з добротою, позитивно дивитись на життя – цьому також навчила мама».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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