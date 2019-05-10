До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участі зірок телеканалу. Ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька висловила зворушливу подяку найріднішій людині в її житті.

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Тетяна Висоцька, ведуча програми «Вікна-новини», теплими словами описала свою маму:

«Моя мама м’яка, але з дуже твердим стержнем. Мені здається, я теж така. Всі кажуть, що я схожа на маму — і зовні, і внутрішньо. Вона дуже терпляча. Вчить мене цьому і зараз. Мама дуже красива, добра, турботлива і мудра. В ній є внутрішня краса. А ще вона готує насправді найкращий у світі «Наполеон». Я б хотіла сказати мамі «дякую» за те, що вона зробила мене такою, яка я є. Дякую за безсонні ночі та за те, що показала мені, якою треба бути матір’ю для своїх дітей».