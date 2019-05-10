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#дякуюмамо: Роза Аль-Намрі поділилася, як сильно любить маму

10.05.2019

До Дня матері СТБ підготував зворушливий проект #дякуюмамо, участь у якому взяли зірки улюбленого телеканалу. Чарівна ведуча шоу «Як вийти заміж» Роза Аль-Намрі розповіла про найприємнішу річ у її житті — посмішку матері.

день матери

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Роза Аль-Намрі, ведуча шоу «Як вийти заміж»:

«У моєї мами найкрасивіша у світі усмішка. Так, як усміхається вона, не усміхається ніхто. У неї дуже гарні зелені очі. Пам’ятаю, як у дитинстві я дивилася на маму і мріяла, щоб у мене були такі ж очі! Вона дуже добра та дуже кумедна, постійно сміється над моїми жартами. Мама перша, хто їх розуміє. Вона навчила мене мріяти, адже вірить у дива, їй цікаве все на світі, і вона дуже по-дитячому радіє від кожної події, яка трапляється у моєму житті».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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