Мама – найважливіша людина в житті! Вона завжди підтримає і любитиме свою дитину понад усе. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Павло Костіцин, ведучий проекту «Битва екстрасенсів», з ніжністю ставиться до своєї мами. Напередодні свята ведучий розповів, за що вдячний мамі.

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Павло Костіцин, ведучий проекту «Битва екстрасенсів»:

«Найтепліший спогад про маму – із глибокого дитинства, коли взимку вона возила мене на санях до дитячого садочка, закутавши у теплі речі. Я тільки чув, як хрустів під її ногами сніг. Згадую, як наприкінці 90-х я збирався підкорювати столицю, влаштовувати там своє професійне і особисте життя. Саме мама наполягла на тому, що я маю їхати. Пам’ятаю, як вона проводжала мене на потяг. Дала з собою односпальний матрац і пральну машинку, промовляючи: «Їдь, синку». Я уявляю, як їй складно було відірвати мене від серця, але мама розуміла, що моє життя і моє майбутнє аж ніяк не може бути пов’язане з провінційним містечком. Моя мама найчуйніша людина у світі, яка все своє життя пожертвувала дітям. Я їй за це надзвичайно вдячний. Все її життя – це діти. Майже все, що я зараз роблю, – це шана і вдячність мамі за те, що вона не просто мене народила, а скерувала мене по життю».

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