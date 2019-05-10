Для кожної дитини надзвичайно важливо, аби мама в нас вірила та підтримувала усі наші починання. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Ведуча та головна порадниця країни Надя Матвєєва розповіла про безмежну вдячність мамі за віру в її успіх.

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Надія Матвєєва, ведуча телеканалу СТБ:

Пригадую, як у дитинстві я багато всього хотіла, бралася за різні справи, навіть за ті, що мені були геть не притаманні. А мама завжди мені казала: «Донечко, тобі все вдасться, ти впораєшся, бо ти у мене така розумничка!». Тому, коли складалася ситуація, коли я почувалася невпевнено, я бігла до мами, розповідала їй усе і потім розуміла, що у мене все вийде і все буде добре. Я вдячна матусі за таку підтримку. У неї було доволі складне життя, і я так тішуся зараз, що можу їй допомогти, забезпечити її тим, від чого вона отримує задоволення. А найголовніше – це наше спілкування, бо це як спілкування зі своєю душею. Я дуже вдячна долі, що у мене саме така мама. Розумію, що кожна донечка скаже про свою маму «моя – найкраща», але я знаю, що найкраща у світі – саме моя. Матусю, люблю тебе!

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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