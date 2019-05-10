До Дня матері СТБ підготував спецпроект #дякуюмамо. Зірки телеканалу розповіли, які почуття переживають, говорячи про найріднішу людину у світі. Тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська поділилася, коли може звернутися по допомогу до мами, а також у чому наслідує її. Докладніше у матеріалі.

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Для кожної людини її мама найкраща в світі. Для мене моя мама – це приклад, якому хочеться наслідувати. Вона світла, щира і добра. У неї велике серце, в якому є місце для всіх. Я можу звернутись до своєї матусі з будь-яким проханням 24 години на добу, і вона завжди мені відповість, допоможе і скаже, що любить мене, що я особлива.

#дякуюмамо # троянди_для_мами

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