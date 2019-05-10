До Дня матері СТБ створив спецпроект #дякуюмамо за участі зірок телеканалу. Головний герой проекту «Холостяк»-6 і новий тренер найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія розповів про свою любов до матері. За що чоловік вдячний їй та яким основним життєвими цінностями навчила його найближча людина – читайте в матеріалі.

Іраклі Макацарія, тренер проекту «Зважені та щасливі»-9:

Мама – та людина, про яку я можу говорити нескінченно. Мені не вистачить всіх на світі слів, щоб описати її. Вона викликає в мене найтепліші та найщиріші почуття. Вона – найважливіша людина в моєму житті.

Я не раз казав, що мама є для мене кумиром по життю. Багатьом речам я навчився саме від неї, коли бачив дуже мудрі вчинки і отримував мудрі поради. Це триває і сьогодні. Я схиляюсь перед нею, оскільки мама є однією з найсильніших людей, яких я знаю. Вона завжди давала мені можливість вільного вибору. Я впевнений, що тільки сильна людина може не тиснути своєю позицією, а давати можливість іншим обирати те, що вони вважають правильним. Коли я припускався помилок, я завжди міг з нею поговорити про них.

Мама навчила мене всьому: ставленню до життя, до інших людей, до улюбленої справи, любові до батьківщини – всім головним цінностям, на яких тримається людство.