#Дякуюмамо: Єлизавета Глинська розповіла про віддану подругу і найкращого мотиватора
10.05.2019
Мама – це головна людина в житті кожного! Вона завжди буде поруч і буде любити свою дитину більше за всіх на світі. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Єлизавета Глинська, суддя проекту «МастерШеф», розповіла про свою найкращу подружку в особі улюбленої мами.
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Єлизавета Глинська, суддя проекту «МастерШеф»:
«Мама навчила мене бути ввічливою і стриманою. Вона навчила поважати і любити людей, ставити перед собою цілі і досягати їх, як би важко це не було. Моя мама – моя подружка. Я можу розповісти їй що-небудь, а вона завжди зрозуміє мене і підтримає».
# Дякуюмамо # троянди_для_мами
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