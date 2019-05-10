Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

#дякуюмамо: Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про взаємини з мамою

10.05.2019

День матері — зворушливе свято весни, коли так хочеться сказати теплі слова найріднішій жінці у нашому житті. Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя «МастерШеф», долучився до фотопроекту телеканалу СТБ #дякуюмамо та привітав свою маму із чудовим святом.

день матері

Більше на тему: #дякуюмамо: Тетяна Висоцька про найтурботливішу жінку в її житті

Ектор Хіменес-Браво, суддя проекту «МастерШеф»:

«Моя мама неймовірна! Все, чого я досяг у своєму житті, відбулося завдяки їй. Всі моральні цінності, яких я дотримуюся щодня, я перейняв від неї. Вона навчила мене бути доброю, хорошою людиною для своєї сім’ї та для інших. Вона навчила мене готувати — і це те, чому я присвятив своє життя. Вона не просто моя мама, вона мій близький друг. Мама для мене — все».

 #дякуюмамо #троянди_для_мами

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати