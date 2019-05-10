День матері — зворушливе свято весни, коли так хочеться сказати теплі слова найріднішій жінці у нашому житті. Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя «МастерШеф», долучився до фотопроекту телеканалу СТБ #дякуюмамо та привітав свою маму із чудовим святом.

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Ектор Хіменес-Браво, суддя проекту «МастерШеф»:

«Моя мама неймовірна! Все, чого я досяг у своєму житті, відбулося завдяки їй. Всі моральні цінності, яких я дотримуюся щодня, я перейняв від неї. Вона навчила мене бути доброю, хорошою людиною для своєї сім’ї та для інших. Вона навчила мене готувати — і це те, чому я присвятив своє життя. Вона не просто моя мама, вона мій близький друг. Мама для мене — все».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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