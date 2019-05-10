Молода актриса Даша Легейда завоювала авторитет в сучасній кіноіндустрії. У «Кріпосній» дівчина запам’яталася всім роллю Василинки, яку ми також побачимо в другому сезоні костюмованої мелодрами. 6 березня відбудеться прем’єра комедійного серіалу «Доньки-матері», де Даша з’явиться в головній ролі. Біографію, а також інформацію про творчий шлях Даші Легейди читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Дарина Анатоліївна Легейда

Дата народження: 20 липня 1993 р.

Місце народження: Одеса

Діяльність: актриса театру та кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Батьки майбутньої актриси підтримували творчі інтереси дівчинки, тому віддали її займатися в хореографічну школу. Однак, щоб розкрити весь потенціал, цього виявилося замало, і Даша почала професійно займатися вокалом. Дівчина навіть виступала під псевдонімом Даша Доріс.

Даша Легейда закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Курсом керував відомий український режисер С. А. Мойсеєв.

Початок акторської кар’єри. Після закінчення навчального закладу дівчина грала на сцені Національного драматичного театру ім. І. Франка. А ось професійна кар’єра в кіно почалася в 2015 році з епізодичної ролі в мелодраматичній картині «Безсмертник». Пізніше артистка виконала кілька інших невеликих, але яскравих ролей.

Популярність прийшла тільки після участі в серіалі «Артистка». Даша Легейда зіграла драматичну роль. Її героїня — молода дівчина Ніка, яка хотіла підкорити світ театру та кіно.

Серіал «Кріпосна». У масштабній костюмованій мелодрамі Даша з’явиться у образі кріпосної Василинки. Наївна, покірна та дуже добра — саме так можна описати героїню Даші Легейди. Василинку купили на початку серіалу. Бідна дівчина не знає, що її чекає в майбутньому: стане вона черговою «канаркою» багатого пана чи ж отримає бажану свободу?

Серіал «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»). У новому серіалі Даша Легейда зіграла головну роль — Христину Ковалевич. Дівчина з дитинства перебувала під наглядом владної матері, тому для неї стало звичкою робити так, як хочуть батьки. Але раптом зустрівши нахабного хлопця, вона з відмінниці перетворюється на неслухняну дівчинку. Тільки відкривши для себе світ без заборон та обмежень, героїня завагітніла у свої 16 років.

Ролі Даші Легейди в кіно:

2015 — «Безсмертник», епізод

2016 — «Пес-2», Ірина

2016 — «Співачка», Віка

2017 — «Коротке слово «ні», Світлана

2017 — «Спокуса», Інна Хоменко

2017 — «Спокуса-2», Інна Хоменко

2017 — «Покоївка», Лариса

2017 — «Було у батька два сини», Василіса

2018 — «Артистка», Ніка

2018 — «Чужі рідні», епізод

2019 — «Кріпосна», Василинка

2019 — «Доньки-матері», Христина

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