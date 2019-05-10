Богдан Буйлук про секрети перевтілення в серіалі «Доньки-матері»

Богдан Буйлук з’явився у серіалі «Доньки-матері» виробництва Vaverka Production. Раніше хлопець підкорив сцену дев’ятого сезону шоу «Х-фактор», а тепер зіграв одного з персонажів у захопливій стрічці. Як Богдан проходив кастинг? І що йому допомогло вжитися в роль? Дізнайтеся у матеріалі!

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Глядачі телеканалу СТБ прекрасно пам’ятають, як Богдан Буйлук переміг у складі «ZBSband» в музичному шоу «Х-фактор»-9. Для всіх, хто дуже сумував за талановитим хлопцем, є прекрасна новина. Тепер Богдана можна побачити в захопливому серіалі «Доньки-матері», де він зіграв одного з персонажів.

За словами актора, атмосфера на кастингу була цікавою. Що ж там відбувалося незвичайного?

«Спочатку у серіалі «Доньки-матері» я пробувався на іншу роль. Проходив два тури. І другий — це партнерські проби з прекрасною актрисою. Атмосфера була дуже тепла. А таке не часто трапляється на кастингу. Після проб я вийшов з хорошим настроєм. Потім мені зателефонували, але затвердили на іншу роль. Ні, я не засмутився. Адже кожен персонаж для актора — новий виклик, який варто прийняти», — ділиться артист.

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Богдан Буйлук зіграв хоч і другорядного персонажа, але запам’ятався всім глядачам своєю чарівністю та харизмою. Хлопець розповів, як вживався в роль:

«Мене надихають люди. Я часто спостерігаю за ними, у кожного є своя родзинка. Мого персонажа в серіалі теж звати Богдан. Він дивний хлопець, максималіст за характером. Бодя закохується в головну героїню і не розуміє, чому дівчина його мрії вибирає іншого. Він ніколи не відступає назад. У моєму житті багато таких друзів, які йдуть до кінця. Я робив все можливе, щоб вийшов такий колоритний герой».

Дивіться серіал «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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