У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасниць
09.05.2019
Десятий випуск проекту «Холостяк»-9 стане найвідповідальнішим за весь час перебування дівчат у реаліті. Учасниці будуть знайомити Нікіту Добриніна зі своїми батьками та близькими друзями. Хто не пройде перевірку, чиї сім’ї розкажуть нові факти, а хто тільки зміцнить свою симпатію – дивіться вже цієї п’ятниці, 10.05.2019, о 20:00.
У 10-му випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Як пройде знайомство з батьками учасниць?
- Чим обернеться одкровення Даші?
- Яка правда про Лілю змусить Нікіту засумніватися у стосунках з дівчиною?
- І хто залишить проект, так і не познайомившись з батьками Холостяка?
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Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 10.05.2019, на телеканалі СТБ, як пройде знайомство з близькими та яке рішення прийме Нікіта Добринін. Фінал все ближче, а значить, пристрасті розпалюються.
Video: У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасницьУ 10 випуску проекту Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін познайомиться з батьками учасниць. Як пройде знайомство у 10 випуску Холостяк 9 - дивіться 10.05.2019
Video: У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасницьУ 10 випуску проекту Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін познайомиться з батьками учасниць. Як пройде знайомство у 10 випуску Холостяк 9 - дивіться 10.05.2019
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