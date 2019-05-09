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У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасниць

09.05.2019

Десятий випуск проекту «Холостяк»-9 стане найвідповідальнішим за весь час перебування дівчат у реаліті. Учасниці будуть знайомити Нікіту Добриніна зі своїми батьками та близькими друзями. Хто не пройде перевірку, чиї сім’ї розкажуть нові факти, а хто тільки зміцнить свою симпатію – дивіться вже цієї п’ятниці, 10.05.2019, о 20:00.

лиля участница холостяк 9

У 10-му випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

  1. Як пройде знайомство з батьками учасниць?
  2. Чим обернеться одкровення Даші?
  3. Яка правда про Лілю змусить Нікіту засумніватися у стосунках з дівчиною?
  4. І хто залишить проект, так і не познайомившись з батьками Холостяка?

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Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 10.05.2019, на телеканалі СТБ, як пройде знайомство з близькими та яке рішення прийме Нікіта Добринін. Фінал все ближче, а значить, пристрасті розпалюються.

Video: У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасниць

У 10 випуску проекту Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін познайомиться з батьками учасниць. Як пройде знайомство у 10 випуску Холостяк 9 - дивіться 10.05.2019

Video: У 10-му випуску «Холостяк»-9 відбудеться знайомство із сім’ями учасниць

У 10 випуску проекту Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін познайомиться з батьками учасниць. Як пройде знайомство у 10 випуску Холостяк 9 - дивіться 10.05.2019

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