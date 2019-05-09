Наталія Васько: біографія, творчість та всі новини про актрису

Відома актриса театру та кіно Наталія Васько зіграє одну з головних ролей у серіалі «Доньки-матері». Прем’єра картини відбудеться вже 6 травня на телеканалі СТБ. Біографію та все про творчий шлях Наталії Васько читайте в матеріалі.

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Дата народження: 19 жовтня 1972 р.

Місце народження: м. Червоноград

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Наталія Васько ще з дитинства зрозуміла, що її покликання — бути артисткою. Тоді в її рідному місті Червонограді працював дитячий театр «Мрія». Директор театру Юрій Ярмолюк помітив талант у маленької Наталі. І з того часу дівчина поринула у творчість.

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Дебют в кінематографі відбувся в 2003 році, коли Наталії дісталися ролі в стрічках «Прощальне ехо» й «Дух землі». Справжню популярність актриса отримала після головної ролі в комедійній мелодрамі «Територія краси». За свою акторську кар’єру жінка мала безліч пропозицій від провідних режисерів України.

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Нагороди та премії. Наталія Васько — лауретка національної кінопремії «Золота дзиґа» у 2017 році в номінації «Найкраща акторка першого/другого плану».

Серіал «Доньки-матері». На телеканалі СТБ Наталія Васько з’явиться у ролі Наталії Ковалевич. Її героїня — красива, енергійна жінка. Позаочі її бояться та поважають, адже Наталя — справжній перфекціоніст. Вона пройшла шлях від звичайного вчителя математики до директора гімназії. Сильна жінка звикла контролювати кожну ситуацію, вирішувати проблеми відразу та отримувати бажане.

Відомі ролі Наталії Васько в кіно:

2019 — «Доньки-матері», Наталя Ковалевич

2019 — «Кріпосна», мадам Макарова

2019 — «Крути. 1918», мама Софії

2018 — «Я подарую тобі світанок», Ніна

2018 — «Сьомий гість», Людмила Іванівна Зотова

2017—2018 — «Коли ми вдома. Нова історія», Софія Володимирівна

2017— «Той, хто не спить», Алла Сергіївна

2017— «Танець метелика», Зінаїда

2017— «Жіночий лікар-3», Олена Віталіївна Шишкіна

2017— «Село на мільйон», Тамара

2016 — «Поганий добрий коп», Олена Селезньова

2016 — «Забудь мене, мамо!», співробітниця опіки

2016 — «Гніздо горлиці», Галина

2015 — «Офіцерські жінки», Ірина Саєнко

2015 — «Відьма», Калі

2014 — «Я буду чекати на тебе завжди», Алла

2014 — «Гречанка», Лідія Семенівна

2011 — «Скринька Пандори», Люба

2010 — «Віра, Надія, Любов», актриса

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