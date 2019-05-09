Як найкраще провести вихідний 9 травня 2019 року, розповіли нам планети і зірки. А ми розповідаємо вам, тому читайте гороскоп на сьогодні, щоб бути в курсі.

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Овен

Ваше особисте життя зараз пов’язане з відстанями. І незрозуміло – чи то кохана людина кудись поїде, чи навпаки, повернеться. Але те, що сумувати доведеться, це точно.

Телець

З документами в цей день обережніше. Особливо з їх підписанням. Десь на вас чатують шахраї, які можуть завдати шкоди вашому майну. Загалом, всі важливі питання щодо підписання документів краще відкласти.

Близнюки

Сьогодні сприятливий день, щоб знайти курси або книги, які вас цікавлять. Зайнятися своїм саморозвитком у вихідний посеред тижня – чому б і ні?

Рак

У цей день ви можете познайомитися з новими друзями або завести собі нове коло спілкування. Це ж так круто, коли життя змінюється в кращу сторону, правда?

Лев

В особистому житті Левів кардинальні зміни! Вам можуть освідчитися в коханні, ба більше, у вас навіть намічається роман. А якщо ви дівчина, яка чекає пропозиції, то є шанс, що в цей день ви її отримаєте!

Діва

Всі житлові питання в цей день будуть вирішуватися на ура! Якщо ви в поїздці, то вам точно повезе з готелем. Якщо збираєтеся продавати або купувати нерухомість, то вам варто це зробити саме сьогодні. Обіцяємо, все вийде!

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Терези

Вас чекає сьогодні захід з вашими колегами. І так бачитеся з ними щодня, тут ще й вирішили у вихідний зібратися? Невже ви так любите свою роботу? Чи просто колектив хороший?

Скорпіон

Сьогодні дуже вдало пройде той великий захід, на який ви збираєтеся піти. Вас навіть може там впізнати хтось зі знайомих і ви досить весело проведете час. Не соромтеся, йдіть не роздумуючи.

Стрілець

Вам не завадило б відвідати батьків сьогодні. І це ж вихідний, є для цього всі можливості. Вони будуть дуже раді вашому приїзду і точно не забудуть те, що ви для них зробите.

Козеріг

Якщо ви самотні, то ви можете отримати в цей день запрошення на побачення. Можливо, це навіть буде службовий роман! А якщо ви в стосунках, то вам цілком можуть запропонувати вийти заміж.

Водолій

Сьогодні ви можете придумати дуже класну ідею для збільшення доходу, ось тільки не одразу зрозумієте, як найкраще донести її людям…

Риби

Найкраще в цей день зайнятися оновленням машини. Досить буде навіть просто її помити. Поки у вас вихідний, не варто думати про роботу, займіться якимись більш буденними справами.

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