Герої серіалу «Дочки-матері» продовжують жити в режимі Санта-Барбари. Один день Наташа зарікається ніколи не пов’язувати життя з колишнім чоловіком, в — інший він їй сниться в еротичних снах. Можливо, їхні почуття не згасли? Дізнайтеся в матеріалі, що чекає на глядачів в нових серіях захопливої стрічки «Доньки-матері».

Ігор та Наташа почали вести себе дуже дивно. Тепер стало зовсім не зрозуміло, чи є у них почуття один до одного. У минулих серіях жінка приїхала до колишнього чоловіка, щоб раз і назавжди розібратися з цією ситуацією. Відновлять вони спілкування чи ж поставлять крапку у стосунках?

А ось у Христини та Микити свої проблеми. Здається, вони зовсім не розуміють, що скоро стануть батьками. Чи зможуть школярі подолати всі випробування?

Дивіться нові серії «Доньки-матері» сьогодні, о 20:00, на телеканалі СТБ!

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