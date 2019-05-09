У серіалі «Доньки-матері» Данііл Мірешкін зіграє одну з головних ролей. Актор перевтілиться в зухвалого шкільного хулігана. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра доброго серіалу для всієї родини. У яких картинах знімався актор? І чи вільне серце чоловіка? Біографію, а також інформацію про особисте життя Данііла Мірешкіна читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Данііл Олексійович Мірешкін

Дата народження: 12 червня 1991 р.

Діяльність: актор театру і кіно

Сімейний стан: одружений

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Данііл Мірешкін з дитинства вирізнявся артистизмом. І сьогодні, незважаючи на юний вік, його вважають одним із найкращих українських акторів. 2013 року він отримав диплом Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Навчався в майстерні Михайла Резниковича.

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Початок творчого шляху. Після закінчення навчання Данііл Мірешкін влаштувався на роботу в Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки. Там актор активно брав участь у багатьох театральних постановках. Виявляється, Данііл в театрі грав на фортепіано та навіть співав.

Свою першу роль Данііл отримав ще в університеті, в 2012 році. Хлопцеві дістався другорядний персонаж в кримінальному серіалі. Але молодий талант відразу помітили, і незабаром Мірешкін вже став затребуваним актором.

Особисте життя. Данііл Мірешкін одружений з актрисою Ксенією Даниловою. Кохана завжди допомагає йому в професійній сфері.

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Серіал «Доньки-матері». Данііл Мірешкін з’явиться в новому серіалі в образі Микити Кукси. Його герой — хлопець, який користується авторитетом у однолітків. У гімназії за Микитою бігають практично всі дівчата, а хлопці хочуть стати його найкращим другом. Хоч він імпульсивний та зухвалий, але дуже наполегливий у своїх рішеннях.

Ролі Данііла Мірешкіна в кіно:

2019 — «Доньки-матері», Микита Кукса

2019 — «Сонячний листопад», Коля

2019 — «Таємниці», Толік

2018 — «Подорож до центру душі», Кирило Романов

2018 — «Родинні зв’язки», адвокат Олександр

2018 — «Обман», Митя

2017 — «Пес-2», Олег Дронов

2017 — «Клянуся любити тебе вічно», Стас

2016 — «Поранене серце», Рома

2016 — «Провідниця», Дмитро

2016 — «Співачка», Ромка

2016 — «Не зарікайся», Антон

2016 — «На лінії життя», Іван

2015 — «Останній Яничар», Іскандер, син султана

2014 — «Все одно ти будеш мій», Міша

2012 — «Порох і дріб», Шкет

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