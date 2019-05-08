Слава Красовська розповіла, що залишилося за кадром у серіалі «Доньки-матері»

Зірку серіалу «Кріпосна» — Славу Красовську — знову можна побачити на телеканалі СТБ. Тільки тепер актриса з’явилася у іншому амплуа. Слава зіграла одну з важливих ролей у новій стрічці «Доньки-матері». З якими акторами виникали складнощі? Про атмосферу, що панувала на знімальному майданчику, вона розповіла детально для редакції сайту STB.UA.

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Добра, трішки безвідповідальна, але з дуже хорошим почуттям гумору — так можна описати персонажа Слави Красовської у серіалі «Доньки-матері». Цього разу актриса перевтілилась у молоду та сексуальну дівчину Марину, яка симпатизує головному герою картини.

Слава зізнається, що на знімальному майданчику панувала тепла атмосфера. За словами актриси, команда серіалу «Доньки-матері» зібралась дуже крута:

«З нашими режисерами — Ігорем Володимировичем і Христиною — я вже працювала. Тому знала, що окрім порядку на знімальному майданчику, вони піклуються про хорошу атмосферу. Акторський склад мені здається бездоганним – усі на своїх місцях. Найчастіше мені випадали сцени з Олександром Кобзарем і Андрієм Пономаренком. Зізнаюся, з ними було дуже складно, бо ми постійно сміялися. Сценарій написаний дуже класно! Коли ми починали оздоблювати його якимись акторськими «примочками», було складно втриматися від сміху і доводилося робити багато дублів».

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Одна з найбільш талановитих актрис сучасності — Слава Красовська — не перестає дивувати. Нагадаємо, у костюмованій мелодрамі «Кріпосна» вона зіграла вперту Галю. І вже цієї осені у другому сезоні масштабного серіалу ми дізнаємося, як складеться доля улюбленої героїні.

А поки насолоджуйтеся неймовірною грою Слави Красовської у добрій сімейній стрічці «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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