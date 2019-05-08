Гороскоп на 8 травня 2019 року допоможе вам розібратися, що віщає вам Всесвіт в цю середу. На що потрібно звернути увагу, а на що навпаки забити – читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Будьте дуже уважні сьогодні. Ви можете знайти цінну і цікаву річ. Можливо, ви вже давно щось шукаєте і все ніяк не зрозумієте де ж воно загубилося? Тоді в цей день у вас вийде знайти!

Телець

Сьогодні може відбутися ділова зустріч, на якій ви будете почувати себе не зовсім комфортно. Ваш бізнес партнер не вселяє вам довіри, хоча пропозиція здається дуже вигідною, чи не так? Домовитися в такій ситуації буде складно.

Близнюки

В робочих питаннях все складається дуже добре! Ви помічаєте, що у вас є авторитет серед колег і вас можуть навіть підвищити в цей період. Або вам довірять великий проект або завдання, з яким ви точно впораєтеся!

Рак

З цього дня вам може захотітися докорінно все змінити в своєму житті! У вас наче помінялися цінності і пріоритети, і що робити далі – маса ідей. Але яку з них ви втілити в життя – вирішувати вам.

Лев

Приймайте участь у всіх піар-акціях або конкурсах, які дарує вам доля! А ось якщо на цей день заплановано свято, то він може пройти не зовсім так, як ви очікували…

Діва

Дуже хороший день, щоб поїхати у відрядження. Вами навіть можуть зацікавитися в іншому місті і запропонувати дуже вигідний контракт. Якщо він пов’язаний з переїздом, то не бійтеся, зараз саме час!

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Терези

По роботі все буде дуже круто! Ви отримаєте додаткові бонуси і плюшки. Ваш талант обов’язково визнають, але швидше за все внесуть якісь нові правила в робочий процес.

Скорпіон

Сьогодні вам варто запустити рекламу. Будете рекламувати себе або ваш проект – вирішувати вам, але те, що вона дасть потрібний результат це без сумнівів! А якщо в цей день передбачається вихід на сцену, то його запам’ятають всі і надовго.

Стрілець

Хтось із колег на роботі проявляє до вас підвищену увагу, чи не так? Ось ось. Чекайте тепер запрошення на побачення або просто на каву в офісі. Чим же закінчиться ця історія?

Козеріг

Друзі покличуть вас потусити сьогодні. Можливо, ви навіть приймете їх запрошення, якщо захочете провести з ними більше часу. Чому б і ні?

Водолій

Підвищуйте ціну за свої послуги або роботу. Ви хороший фахівець в своїй справі, торгуватися з вами взагалі недоречно! Ви дуже затребувані зараз, пам’ятайте про це.

Риби

Стиль вашої роботи явно зміниться в цей період. Виникне багато приємних змін по роботі, які вам сподобаються і які в підсумку призведуть до дуже крутого результату, так тримати!

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