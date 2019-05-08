Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: Вєрка Сердючка готується до поїздки у Тель-Авів

08.05.2019

Глядачі чекають на Євробачення-2019, учасники готуються до міжнародного конкурсу, а Вєрка Сердючка показала, як проходить її підготовка до виступу. Відомо, що наразі зірка знаходиться в Копенгагені. Детальніше – в матеріалі.

євробачення 2019 сердючка

Фото взято з джерела: instagram.com/v_serduchka

Більше на тему: Євробачення-2019: зірки, запрошені на міжнародний конкурс

Вєрка Сердючка виступить на Євробачення-2019. Дана інформація вже була офіційно підтверджена. Хоча ніхто так і не представить Україну цього року, але шоу від української зірки у Тель-Авіві забезпечено! Композиція, з якою виступить Сердючка, називається «Toy». Саме з нею Нетта Барзілай завоювала заповітну перемогу на Євробаченні-2018.

На даний момент Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) знаходиться у Копенгагені. Саме там, в столиці Данії, зірка бере участь у спеціальних зйомках, які організовує спонсор Євробачення-2019 – MyHeritage. У соціальній мережі Вєрка продемонструвала, як готується до Тель-Авіву, і у перервах веселиться на знімальному майданчику з мамою.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Break between shootings for @myheritage_official

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Більше на тему: Євробачення-2019: якою буде «червона» доріжка на міжнародному конкурсі

Відомо, що виступ Вєрки Сердючки відбудеться в одному з інтервал-актів Євробачення-2019.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати