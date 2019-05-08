Міністерство закордонних справ України радить українцям бути обережними на Євробаченні-2019. Річ у тім, що Тель-Авів зараз особливо небезпечний для відвідувачів: у період проведення конкурсу можлива терористична активність. Детальніше – в матеріалі.

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У Міністерстві закордонних справ України стурбовані ситуацією в Ізраїлі, яка склалась напередодні Євробачення-2019: «Рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідування зазначених територій і населених пунктів». Йдеться про такі міста: Ашкелон, Ашдод, Кір‘ят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кір‘ят-Екрон, Явне, Гедера, Кір‘ят-Гат, Тель-Шева, регіональні ради – Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Ешколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шімон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахал Сорек, Сдерот, Мате Ієгуда, Гезер.

Нагадуємо, Ізраїль охопила чергова ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння. МЗС зазначило, що якщо ви зважилися на поїздку до Тель-Авіва, варто пам’ятати про бомбосховище, яким потрібно скористатися у разі сигналу повітряної тривоги. При потраплянні в екстрену ситуацію звертайтесь до Посольства України в Ізраїлі.

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До слова, незважаючи на все, що коїться в країні, організатори Євробачення-2019 вважають, що терористам все одно не вдасться зірвати конкурс.

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