З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройде міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щорічно збирає найвідоміших представників світу кіно.

Україну на Каннах теж побачать. Короткометражний фільм ізраїльського режисера декель Беренсон «Анна» про Донбас, знятий в ко-продукції України, Ізраїлю та Великобританії, відібрали до конкурсної програми короткометражних фільмів. Головну роль зіграла київська актриса театру і кіно Світлана Барандіч. За сюжетом, Анна — мати-одиначка середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України. Працює на м’ясопереробному комбінаті. Живе в старій занедбаній квартирі. Хоче змін, мріє про краще життя для себе і своєї 16-річної дочки. По радіо чує рекламу вечірки, яку влаштовують для іноземців, які подорожують в пошуках любові і вирішує відвідати захід. Автор сценарію і режисер Декель Беренсон живе і працює у Великобританії.«Анну» знімав в Україні з українською знімальною командою.

Також на набережній Круазет можна бачити фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва EVGE («Додому»), який буде представлений в спеціальній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Метою програми є представлення та просування «нетипових» для основного фестивального конкурсу фільмів і їх маловідомих авторів. Для участі в конкурсі програми щороку відбирають 20 фільмів. Головні ролі в короткометражці «Додому» виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.

Журі конкурсу короткометражних фільмів очолить французький режисер Клер Дені. А глава журі програми «Особливий погляд» ліванський режисер Надін Лабакі.

Нагадаємо, костюмована мелодрама «Кріпосна» була представлена в Каннах — на маркеті MIPTV – The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами цього року стали відомі українські серіали, серед яких була нейморівна мелодрама «Кріпосна».

Програма Каннського кінофестивалю 2019

Конкурсна програма:

«Біль і слава» (Педро Альмодовар)

«Прости, ми нудьгували» (Кен Лоуч)

«Знедолені» (Ладж Лі)

«Радегунда» (Терренс Малік)

«Зрадник» (Марко Беллок)

«Озеро диких гусей» (Дяо Інань)

«Паразит» (Пон Чжун Хо)

«Юний Ахмед» (Брати Дарденн)

«Мертві не вмирають» (Джим Джармуш)

«Мій бог» (Арно Деплешен)

«Атлантика» (Мати Діоп)

«Матіас і Максим» (Ксав’є Долан)

«Мабуть, це рай» (Еліа Сулейман)

«Сібіл» (Жюстін Тріє)

«Малюк Джо» (Джессіка Хауснер)

Bacurau (Клебер Мендонса Фільо і Жуліано Дорнель)

«Свистуни» (Корнеліу Порумбойю)

«Сімейний відпочинок» (Айра Сакс)

«Портрет молодої жінки у вогні» (Селін Скьямма)

Позаконкурсна програма:

«Найкращі роки життя» (Клод Лелуш)

«Рокетмен» (Декстер Флетчер)

«Занадто старий, щоб померти молодим» (Ніколас Віндінг Рефн)

«Дієго Марадона» (Асіф Кападія)

«Прекрасна епоха» (Ніколя Бедос)

Спеціальні покази:

«Томас» (Абель Феррара)

«Дільба» (Піппа Б’янко)

«Вижити заради Сами» (Ваад Аль-Катиб і Едвард Вейтс)

«Про те, що таке бути живим і що є знання» (Ален Кавальє)

«ТОВ “Любов в сім’ї “» (Вернер Херцог)

«Це закон» (Хуан Соланас)

Програма «Особливий погляд»:

«Додому» (Наріман Алієв)

«Невидима життя» (Карім Айнуз)

«Голобля» (Кантемир Балага)

«Сходження» (Майкл Ковіна)

«Жанна» (Брюно Дюмон)

«Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)

«Кімната 212» (Крістоф Оноре)

«Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Нові з филистимлянами Мевеллек)

«Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)

«Портова комісія» (Даніель Лессовіц)

«Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)

«Адам» (Марьям Тузані)

Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)

«Свобода» (Альберт Серра)

