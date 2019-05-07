Що особливого має відбутися цього вівторка, 7 травня 2019 року? Дізнайтеся з нашого гороскопу, який розповість вам всю правду про ваш знаку зодіаку і що його чекає сьогодні.

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Овен

У цей день у вас на роботі щось може істотно змінитися. Буде це зміна начальства або зміна системи управління персоналом – не ясно. Ясно тільки одне – наближається вітер змін.

Телець

Ви останнім часом часто замислюєтеся про переїзд, чи не так? Можливо, вам дійсно варто поміняти житло в межах вашого міста або навіть країни. Але взагалі, ідея непогана.

Близнюки

Будь-які незрозумілі авантюри краще обходити стороною. Ризики зараз будуть зовсім невиправдані і принесуть вам ой як багато проблем. Краще направте свою енергію на щось більш спокійне.

Рак

Сьогодні друзі можуть покликати вас на цікаве торжество. Якщо це день народження, то підготуйтеся до нього заздалегідь, ваш друг дуже чекає вашого приходу. Більш того, ви навіть можете відправиться з другом в спільну поїздку зовсім скоро!

Лев

Ваш стиль роботи тепер зміниться в кращу сторону. Ви можете почати працювати на іншому обладнанні, більш сучасному, або придумаєте новий план, який допоможе зробити вашу роботу більш продуктивною. Все у вас класно виходить, молодці!

Діва

Сьогодні Дівам варто відвідати будь-яке свято, захід або круту подію у вашому місті. А якщо десь проходить змагання, то у вас взагалі є всі шанси на перемогу. Варто тільки не сумніватися в собі і вірити до кінця!

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Терези

Скільки хороших новин має прийти до вас в цей день. І від коханої людини, і від колег ви будете отримувати тільки позитивні звістки. Як щодо розділити свій настрій з друзями і пожити у них пару днів? Буде весело!

Скорпіон

Кохана людина може вам дуже допомогти в багатьох ситуаціях, не соромтеся звертатися за допомогою. Також ви можете скоро стати мамою або татом, якщо готові до цього і хотіли б мати дитину.

Стрілець

Для того, щоб виш дохід вийшов на новий рівень, вам потрібно пройти курси або підвищення кваліфікації. Це заявить про вас, як про хорошого фахівця і хто знає, можливо начальство все-таки додасть вам в зарплаті.

Козеріг

В роботі починає все змінюватися в кращий бік. Ви можете отримати багато додаткових бонусів або той найбільший проект, про який давно думаєте. У будь-якому випадку, у вас є зараз всі шанси бути краще за всіх і навіть виграти суд, якщо ви юрист.

Водолій

Сьогодні ви повинні почати змінювати своє ставлення до грошей. Ставтеся до них більш серйозно, тоді вони перестануть постійно відлітати від вас в невідомому напрямку. Тоді ваші фінансові справи і підуть вгору!

Риби

Ваша думка в цей день може зруйнувати багато стереотипів інших людей. Подавайте приклад, у вас це добре виходить. Беріться за нові цілі і ставте собі планку вище! Якщо вам пропонують небезпечну поїздку – погоджуйтеся, не пошкодуєте.

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