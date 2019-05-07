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Євробачення-2019: конкурсанта від Нідерландів може бути дискваліфіковано

07.05.2019

Євробачення-2019 цього року вже вважають одним із найскандальніших в історії пісенного конкурсу. Із останнього: представнику Нідерландів Дункану Лоуренсу загрожує дискваліфікація. Чому ж Дункан може так і не виступити на Євробаченні? Читайте в матеріалі.

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евровидение Нидерланды 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/itsduncanlaurence

Голландського співака Дункана Лоуренса можуть дискваліфікувати. Нагадаємо, що співакові букмекери пророкували спочатку 4 місце, а потім він зумів посунути Сергія Лазарєва з 1 місця. Після того, як конкурсант презентував пісню «Arcade», він одразу ж став улюбленцем шанувальників Євробачення.

Так чому ж головному претенденту на перемогу цього року загрожує дискваліфікація? Виявляється, нещодавно в мережі було знайдено ролик, де Дункан Лоуренс співає конкурсну пісню ще два роки тому. Тим самим артист порушив головну умову міжнародного конкурсу – трек заборонено оприлюднювати до вересня минулого року.

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Заспокоює лише одне: відеоролик зібрав 500 переглядів, що не може вплинути на рейтинг конкурсанта. Тому, можливо, ми все ж таки побачимо Дункана Лоуренса на сцені у Тель-Авіві. Нагадуємо, що учасник від Нідерландів виступить у другому півфіналі, 16 травня, під номером 16.

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