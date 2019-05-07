Євробачення-2019 пройде в ізраїльському місті Тель-Авів 14, 16 і 18 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 16 травня 2019 року. Подробиці – в матеріалі.

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У другому півфіналі виступлять 18 учасників у такому порядку:

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Нагадуємо, на Євробаченні-2019 буде четверо харизматичних ведучих: Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Нещодавно вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу. Щасливі, з посмішкою на обличчі, вони так само, як і всі шанувальники Євробачення, очікують старт наймасштабнішого пісенного конкурсу в Європі.

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