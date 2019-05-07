Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Данііл Мірешкін розповів про свого персонажа в серіалі «Доньки-матері»

07.05.2019

Вчора відбулася прем’єра зворушливого серіалу «Доньки-матері». Одну з головних ролей зіграв актор Данііл Мірешкін. Зірка українського кіно перевтілився в зухвалого та впертого хулігана Микиту Куксу. Детальніше про свою роль Данііл розповів редакції сайту STB.UA.

даниил мирешкин

Більше на тему: «Доньки-матері»: зворушлива історія для всієї сім’ї

«Доньки-матері» — добрий серіал для всієї родини, якого вже давно не вистачало на українських телеекранах. Сюжет стрічки розгортається навколо подружньої пари, що опинилася в цікавому становищі. Їхня 16-річна донька, справжня розумниця і відмінниця, завагітніла від головного хулігана школи — Микити Кукси. Саме роль бунтаря та молодого батька дісталася талановитому акторові Даніілу Мірешкіну.

даниил мирешкин

Персонаж Данііла — зухвалий школяр Микита, в якого закохані майже всі дівчата. Але хлопцю сподобалася відмінниця Христина. І тепер головний герой готується стати молодим батьком.

«У нас все зійшлося з Микитою. Ми багато в чому схожі з цим хлопчиськом. Він, як і я, —  бунтар і балагур. І навіть за невеликий період до зйомок у мене також народилася донька. Збіг (сміється. — Прим. ред.)? Як і Микита, я пройшов усі етапи вагітності разом зі своєю дружиною. Наші стосунки з нею стали міцнішими, хоч і було багато труднощів. Я точно знаю, як почувається молодий тато», — поділився Данііл.

дочки матери сериал

Більше на тему: «Доньки-матері»: 5 причин дивитися серіал

У серіалі «Доньки-матері» взаємини головних героїв — не просто шкільний роман. Хуліган всерйоз замислюється в майбутньому зробити пропозицію своїй коханій. Актор Данііл Мірешкін зізнається, що його герой в глибині душі хоче турботи та уваги:

«Труднощів не виникало, коли я грав Микиту. Перевтілитися в такого персонажа мені допоміг життєвий досвід. Я прекрасно розумію, що відчуває цей хлопець. У серіалі мій герой стикається з різними проблемами, але йому вистачає сил подолати їх. Всі його переживання мені знайомі. Я і Микита — це дивовижний збіг».

Дивіться серіал «Доньки-матері» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати